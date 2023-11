Il gruppo editoriale Mondadori sta per inaugurare un nuovo store nel centro di Napoli, precisamente all’interno della Galleria Umberto I.

Mondadori apre nella Galleria Umberto I di Napoli: sarà la più grande d’Italia

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali social dell’azienda, tuttavia non è stata ancora resa nota una data ufficiale di apertura.

La futura libreria Mondadori MA Bookstore, come riportato in un video pubblicato su TikTok, offrirà ai clienti una selezione di oltre 148mila titoli, in uno spazio che supererà i mille metri quadrati: ciò la colloca come la libreria più estesa d’Italia, come specificato in sovraimpressione nel video.

La struttura sarà situata all’ingresso della Galleria Umberto, sul lato di via Santa Brigida. Con l’apertura di questa nuova sede nel centro di Napoli, diventerà il secondo Mondadori MA Bookstore presente in città, dopo quello situato in via Luca Giordano, nel cuore del quartiere collinare del Vomero.