Come da previsioni, il maltempo si è abbattuto sulla Campania. Dalle 9 del mattino un violento temporale si è scatenato su quasi tutta la regione. Disagi si segnalano sulle principali arterie di raccordo e in quasi tutte le province, da Napoli a Caserta.

Maltempo si abbatte sulla Campania, strade allagate e disagi

Diversi gli allagamenti registrati nelle ultime ore. Per lunghi tratti risultano impraticabili la circumvallazione esterna di Napoli e l’Asse Mediano. Centinaia gli automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo.

Non va meglio nei centri abitati. Disagi si segnalano nei comuni di Giugliano e Villaricca, Marano e Calvizzano, oltre che a Napoli città. Male anche l’agro aversano: intere strade interne di Gricignano e Carinaro risultano inondate dall’acqua. Al momento non ci sono feriti o danni alle strutture.

L’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile della Campania risulterà valida per tutta la giornata di oggi, 23 settembre. Da domani previsto tempo in miglioramento ma con temperature in calo su tutta la regione.