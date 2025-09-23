L’allerta meteo di livello giallo, prorogata fino a mercoledì 24 settembre a mezzanotte su gran parte della Campania (eccetto il Cilento), porta già i primi provvedimenti precauzionali.

Maltempo in Campania, chiuse le scuole a Forio d’Ischia per allerta meteo

Il sindaco di Forio, uno dei sei comuni dell’isola di Ischia, ha deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di domani, a causa del maltempo. La misura arriva dopo i gravi disagi causati dal nubifragio che ha colpito ieri l’isola, in particolare la zona di Forio, allagando strade e danneggiando automobili e abitazioni.

Non si esclude che nelle prossime ore altri comuni dell’isola e della regione possano adottare simili provvedimenti, soprattutto nelle aree più vulnerabili a rischio idrogeologico. La Protezione Civile regionale ha raccomandato ai Comuni di mettere in atto tutte le misure strutturali e non strutturali per prevenire e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i piani comunali di protezione civile.