Maltempo, da stasera scatta allerta gialla in Campania: possibili grandinate e raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, giovedì 21 agosto, fino alle 23.59.

L’allerta riguarda tutto il territorio regionale, ad eccezione delle zone: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le precipitazioni saranno caratterizzate da una rapida evoluzione, con rovesci che potranno risultare anche molto intensi seppur di breve durata. Dalla Protezione Civile fanno sapere che “non si escludono fenomeni violenti come grandinate, fulmini e forti raffiche di vento”.

Particolare attenzione è richiesta per il rischio idrogeologico. “Possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, smottamenti, caduta massi e frane. Le raffiche di vento e la grandine potrebbero inoltre provocare danni a coperture, alberature e strutture esposte”, sottolineano dalla Protezione civile.