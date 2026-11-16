Aversa, appalti e infiltrazioni criminali: venerdì 20 novembre il convegno alla chiesa dello Spirito Santo

Il rischio di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e il ruolo della sicurezza nello sviluppo del territorio saranno al centro del convegno in programma venerdì 20 novembre alle 17 nella chiesa dello Spirito Santo, ad Aversa.

L’iniziativa è promossa dal Siulp e dal Siulp Funzionari e Dirigenti, con il patrocinio morale del Comune di Aversa. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Francesco Matacena, del presidente del Consiglio comunale Giovanni Innocenti, di Federica Turco e di Marcantonio Mottola. A moderare il dibattito sarà il giornalista Vincenzo Sagliocco.

Tra i relatori il questore di Caserta Andrea Grassi, il sostituto procuratore di Napoli Nord Cesare Sirignano, il direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Vanvitelli Francesco Eriberto D’Ippolito e il presidente di sezione del Consiglio di Stato Giancarlo Montedoro.

Interverranno anche Francesco Urraro, Davide Nicolao, Mariagrazia Rua e Nicola Donadio. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale del Siulp, Felice Romano.