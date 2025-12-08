Si chiamava Nicola Di Nuzzo e aveva 54 anni il carrozziere morto mentre si trovava in strada a Cervino, in provincia di Caserta. L’uomo stava camminando nei pressi del parcheggio dietro l’ufficio postale del paesino quando è stato colto da un malore e si è accasciato a terra.

Malore killer a Cervino, Nicola si sente male nel parcheggio e muore

Il dramma si è consumato ieri intorno alle 17 e 30. Quando l’uomo ha perso i sensi, subito è scattato l’allarme, alcuni residenti lo hanno soccorso e sul posto è sopraggiunta un’ambulanza. Purtroppo, nonostante l’ intervento dei sanitari, per il 54enne era già troppo tardi.

Il personale medico del 118 giunto sul posto ha potuto solo constatare il suo decesso. Dopo essersi lasciato era tornato a vivere con la madre, sfortunatamente anche lei deceduta da poco. Un drammatico episodio che ha scosso la comunità locale.