Malore durante la lezione in classe, studente di 17 anni muore in ospedale. È deceduto dopo un giorno di agonia il giovane che nella giornata di ieri si è accasciato davanti a insegnante e compagni dopo qualche ora dal suono della prima campanella.

Malore durante lezione in classe: 17enne si accascia davanti ai compagni e muore

I fatti sono accaduti intorno alle ore 9 di ieri martedì 21 marzo nell’istituto Enriques di Castelfiorentino. Quando il 17enne ha perso i sensi i soccorsi sono stati immediati. L’insegnante e una collaboratrice scolastica hanno subito cercato di rianimare il giovane, poi sono arrivati i sanitari che sono intervenuti col defibrillatore.

Sul posto è giunta anche un’automedica inviata dal 118 che aveva preso in carico il ragazzo per trasportarlo sull’elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo vicino all’istituto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Oggi, purtroppo, il drammatico epilogo. Sotto choc tutta la scuola.

Come riporta La Nazione, la conferma del decesso arriva dalla scuola che ha diramato questo pomeriggio una circolare dove esprime cordoglio: “Da ieri abbiamo aperto una unità di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe ed ai docenti e ai collaboratori scolastici – spiega la dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti. – Al momento non si conosce la data delle esequie, a cui parteciperemo coralmente esprimendo il nostro cordoglio alla famiglia”.

Foto di repertorio