Malore improvviso mentre è alla guida: muore noto imprenditore della Costiera Amalfitana

Dramma nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio, a Sant’Egidio del Monte Albino, dove un imprenditore di 60 anni, identificato con le iniziali G.I., è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all’interno della propria auto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – professionista attivo nel settore turistico in Costiera Amalfitana – aveva poco prima effettuato un acquisto in un bar-tabacchi della zona. Subito dopo si sarebbe fermato lungo la strada con il veicolo ancora acceso.

L’allarme lanciato da un passante

A dare l’allarme è stato un passante che, notando l’auto ferma da diversi minuti, si è insospettito. Avvicinatosi, ha visto il conducente con la testa riversa sul volante e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, con massaggi cardiaci e somministrazione di adrenalina. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: il cuore dell’uomo si era già fermato.

Ipotesi infarto fulminante

Secondo quanto appreso, il decesso sarebbe stato causato da un infarto fulminante. Informati dell’accaduto, i familiari sono giunti sul luogo della tragedia, profondamente scossi dal dolore. La notizia si è diffusa rapidamente anche a Ravello, dove l’imprenditore era molto conosciuto e apprezzato per la sua attività nel comparto turistico