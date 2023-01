Ancora una tragedia, ancora una giovane vita stroncata da un malore improvviso. È di poche ore fa la notizia della morte di Filippo Patulli, 19 anni residente in via Atlante al Casilino nel quartiere di Torre Angela.

Malore improvviso, Filippo muore a 19 anni davanti agli occhi degli amici

Stando alle prime ricostruzioni Filippo stava rientrando presso la sua abitazione, si trovava a breve distanza dal portone del suo palazzo, quando ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Non è dato sapere, almeno per il momento, di cosa abbia sofferto Filippo, che si è spento di fronte agli occhi sconvolti di amici e passanti e che hanno avvisato il 118: purtroppo, a nulla è servito l’intervento repentino dei medici, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le forze di Polizia per le indagini del caso.

Il ricordo della sua squadra di calcio

La FC Giardinetti dove Filippo aveva giocato in passato ha annunciato la morte del giovane sportivo con un toccante post pubblicato su Facebook. Qui le parole del suo team: “La famiglia Ranieri e tutto lo staff dell’F.C. Giardinetti si stringe con dolore attorno al grave lutto che ha colpito la famiglia Patulli. Tutti noi mandiamo le nostre più sentite condoglianze al papà Liviano e alla famiglia. Ciao Filippo…”.

Foto di repertorio