Si è accasciata a terra improvvisamente dopo aver accusato un malore e non si è più svegliato. È deceduta così Alessandra Martinelli, 34 anni, incinta di 6 mesi. La giovane, residente ad Avigliano, provincia di Potenza, aveva studiato per diverso tempo all’università Orientale di Napoli.

Malore improvviso: Alessandra muore a 34 anni: era al 6° mese di gravidanza

Tutto è accaduto la sera del 17 luglio. Alessandra era a casa con il suo compagno quando ha detto di non sentirsi bene. La donna accusava forti dolori all’addome. Subito dopo ha persi i sensi e si è accasciata sul pavimento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118, giunti in elicottero. Quando medici e infermieri sono arrivati la 34enne giaceva esanime. Inutili i tentativi di rianimarla, durati un’ora e mezza. Gli esami hanno evidenziato che la giovane è morta per un’aneurisma addominale.

Il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca ha commentato così la straziante notizia: “L’unica luce che arriva dal cielo questa mattina è quella degli angeli di Alessandra e della sua bimba, su una comunità con il cuore a pezzi che si stringe forte intorno a Michele e alla famiglia”.