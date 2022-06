Inizierà alle 9 la prima messa in onore della Madonna della Pace presso il Santuario dell’Annunziata, a Giugliano. La messa sarà officiata da don Vincenzo Apicelli. A seguire ci sarà il primo volo dell’Angelo: a recitare la poesia alla compatrona della città, intorno alle 10 e 30, sarà la piccola Aurora.

Madonna della Pace, stamattina l’omelia al Santuario dell’Annunziata: poi il Volo dell’Angelo e la processione

Dopo il tradizionale volo dell’Angelo, comincerà la processione: il carro su cui è posto il simulacro della Madonna partirà da piazza Annunziata per poi raggiungere le principali vie della terza città della Campania. Per motivi di ordine pubblico a causa dei lavori in via Colonne, il carro svolterà a sinistra in direzione Corso Campano. L’omelia, la processione, i voli e tutti gli eventi in programma saranno seguiti da Tele Club Italia che, attraverso le sue dirette, racconterà i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace.

SEGUI LA DIRETTA