Al via oggi pomeriggio, come da tradizione, le prove del Volo dell’Angelo dal quinto piano dello storico palazzo situato in piazza Annunziata, a Giugliano. Dopo le prove si procederà, poi, al sorteggio dell’ordine di uscita degli “angioletti”.

Madonna della Pace, oggi le prove degli “angioletti” in onda su Teleclubitalia

Sono cinque le bambine sorteggiate per le celebrazioni della Madonna Santissima della Pace: Emmanuela Micillo, Ylenia Ascione, Francesca Tesone e Maria Grazia Cesaro che sarà la riserva mentre Antonia Granata, riserva del 2022, entra di diritto quest’anno tra gli angeli.

Per la giornata di oggi c’è, però, forte preoccupazione per il meteo. Secondo gli esperti, infatti, è prevista pioggia nel pomeriggio, quindi si deciderà se eseguire o meno le prove in piazza Annunziata. In caso di maltempo, si procederà non appena possibile al collaudo delle corde e dei pesi che sorreggeranno le bambine.

Teleclubitalia trasmetterà l’evento in diretta, a partire dalle ore 17 di oggi, 25 maggio. A seguire “7 giorni con Maria”, l’appuntamento religioso con cui l’emittente televisiva seguirà passo passo, dall’intronizzazione alla processione fino ai voli, tutti i solenni festeggiamenti in onore della compatrona di Giugliano. Si parte sabato, 27 maggio, come da programma, con la processione da via Epitaffio, alle ore 18 e 30, fino all’intronizzazione della Madonna della Pace.