È tutto pronto per le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace. Dopo i due anni di stop per la pandemia il Santuario e tutto il popolo di Maria si preparano ai festeggiamenti. Parte il percorso di preparazione fino al 23 aprile con un calendario di appuntamenti religiosi che si articoleranno in momenti di preghiera e adorazioni.

Madonna della Pace a Giugliano, domenica l’alzabandiera che annuncia i festeggiamenti

Il culmine è previsto per domenica 24 aprile in cui ci sarà l’alzabandiera che annuncerà alla cittadinanza l’inizio della festa in onore della compatrona di Giugliano. Sarà una domenica davvero speciale con le celebrazioni eucaristiche all’interno del Santuario.

Il pomeriggio, poi, alle ore 17, si terrà la Santa Messa presieduta dal Rettore Vincezo Apicelli con la partecipazione della Congrega, dell’associazione femminile della Madonna della Pace e di tutti i movimenti ecclesiali del Santuario. Seguirà una piccola processione sino alla Parrocchia di San Giovanni e al termine, sul sagrato del Santuario si terrà la benedizione e il rito, dato atteso, dell’alzabandiera.

Al termine, il simulacro della Vergine sarà intronizzato sull’altare Maggiore e resterà lì per essere pregata durante tutto il periodo delle celebrazioni a lei dedicate. Un appuntamento che si rinnova e che la popolazione attendeva con molto fermento.