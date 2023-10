Oggi, 7 ottobre, si celebra Maria Santissima del Rosario, tra le più importanti ricorrenze della tradizione religiosa cattolica.

Madonna del Rosario: storia del più importante culto mariano

L’origine del culto della Madonna del Rosario è stata attribuita all’apparizione di Maria a San Domenico di Guzman nel 1208 a Prouille, nel primo convento da lui fondato. La Beata Vergine del Rosario è rappresentata con una veste azzurra e una corona del Rosario tra le mani, rappresentazione al periodo successivo alla Controriforma, la cui iconografia è ripresa a sua volta da quella, ancora più antica, della Madonna della cintola.

Santuario di Pompei

Tanti i pellegrini che nel corso dei mesi mariani e soprattutto in questa giornata vanno a farle visita o a sciogliere il voto. Lo scorso 1° ottobre, come da consuetudine, è stata celebrata infatti la supplica nel Santuario di Pompei a lei dedicato. Secondo le stime, sono più di 4 milioni i fedeli, provenienti da ogni Marte del mondo, che si recano presso la Basilica per rivolgere a Maria le proprie preghiere e ricevere una grazia, un miglioramento delle condizioni di vita.

Della Vergine del Rosario è celebre la Supplica, scritta dal Beato Bartolo Longo come “Atto d’amore alla Vergine”, che si recita in due occasioni: l’8 Maggio, che è l’anniversario della posa della prima pietra del Santuario di Pompei (era l’anno 1876), e la prima domenica di Ottobre, il mese dedicato al Rosario, in cui il 7 Ottobre ricorre la festa della Madonna del Rosario.

Altre celebrazioni

Non solo a Pompei, ma anche in diverse parrocchie e santuari vengono officiate omelie in onore della Madonna o organizzati raduni e momenti di preghiera. A Melito, ad esempio, alle 18 di oggi, 7 ottobre, ci sarà il Santo Rosario nella parrocchia di San Vincenzo Romano, poi alle 19 verrà accolto il capo-parroco durante la messa. Diverse anche le celebrazioni e le preghiere dedicate a Maria nel Santuario dell’Annunziata, casa della Madonna della Pace, a Giugliano.