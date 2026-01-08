Maddaloni, tenta rapina in un bar e devasta la casa della madre: arrestato 38enne

Momenti di tensione nella serata di ieri, 7 gennaio, a Maddaloni, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 38enne del posto. L’uomo è ritenuto responsabile di tentata rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Maddaloni, tenta rapina in un bar

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che denunciava una tentata rapina all’interno di un bar del centro cittadino. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato la vetrata d’ingresso infranta e hanno trovato il titolare del locale in evidente stato di shock.

Secondo quanto ricostruito, il 38enne sarebbe entrato nel bar e, avvicinatosi alle spalle del proprietario, lo avrebbe afferrato al collo intimandogli di consegnare del denaro. Al rifiuto, l’uomo avrebbe momentaneamente desistito, chiedendo una grappa al banco. Dopo aver consumato la bevanda, però, sarebbe tornato dal titolare reiterando la richiesta con fare minaccioso. Approfittando di un attimo di distrazione, il barista è riuscito a spingerlo fuori dal locale e a chiudere la porta. A quel punto, l’uomo, in preda all’ira, ha colpito ripetutamente la vetrata con dei pugni, danneggiandola.

Distrugge casa della madre

Le immediate ricerche dei Carabinieri si sono estese anche all’abitazione del 38enne, dove i militari hanno trovato la madre convivente, visibilmente scossa. La donna ha riferito che poco prima il figlio si era allontanato dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, a seguito del suo rifiuto di consegnargli del denaro.

All’interno della casa, i militari hanno accertato la distruzione dei mobili della cucina, di vari suppellettili e del televisore. La madre ha raccontato che il figlio le aveva chiesto 10 euro per acquistare sostanza stupefacente e, davanti al suo rifiuto, aveva reagito con violenza. La donna ha inoltre manifestato la volontà di sporgere denuncia, dichiarando di essere stanca di subire simili comportamenti nel tempo.

Le ricerche si sono concluse poco dopo con il rintraccio del 38enne nei pressi della propria abitazione. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.