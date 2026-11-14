Maddaloni, morto anche il secondo motociclista: tragedia sul cavalcavia

Si aggrava il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto a Maddaloni, sul cavalcavia che collega via Serao e via Libertà. Anche il secondo motociclista coinvolto nel violento scontro è deceduto. Si tratta di G.P., 40 anni, residente a Maddaloni, inizialmente trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta. Sale così a due il numero delle vittime della tragedia che ha sconvolto la città. Nell’impatto aveva già perso la vita Michele Farina, 35 anni, anche lui residente a Maddaloni.

Incidente mortale a Maddaloni, non ce l’ha fatta il secondo motociclista

Le condizioni del quarantenne erano apparse gravissime fin dai primi momenti successivi allo schianto. Dopo essere stato soccorso, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita.

Purtroppo, nonostante le cure ricevute, anche il suo cuore ha cessato di battere.

Una notizia drammatica che ha aggravato ulteriormente il bilancio dell’incidente, trasformando lo scontro in una tragedia costata la vita a due uomini.

Lo schianto sul cavalcavia tra via Serao e via Libertà

Il violento incidente si è verificato sul cavalcavia situato tra via Serao e via Libertà, a Maddaloni. A rimanere coinvolti sono stati due motociclisti, entrambi residenti nella città casertana. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 35enne, non c’è stato nulla da fare. Il secondo centauro, di 40 anni, era stato invece soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Successivamente è arrivata la notizia del suo decesso.

Indagini sulla dinamica dell’incidente: al lavoro la Polizia Municipale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Maddaloni, diretti dal comandante Mimmo Renga.

I vigili urbani stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire quali circostanze abbiano provocato il drammatico incidente.

Al momento, le cause dell’impatto restano da chiarire. Saranno i rilievi e gli approfondimenti investigativi a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.