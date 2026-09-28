Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo l’Appia, nel territorio di Teverola. Intorno alle 7, nei pressi di un bar, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Teverola, violento scontro sull’Appia: grave un motociclista di 69 anni

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 69 anni residente a Santa Maria Capua Vetere. A seguito del violento impatto, il centauro sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto a diversi metri di distanza. Gli automobilisti che in quel momento percorrevano l’arteria hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento d’urgenza del 69enne all’ospedale di Caserta.

Le condizioni dell’uomo sono considerate serie e la prognosi resta al momento riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione lungo l’Appia, con rallentamenti e code durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.