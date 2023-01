Assalto al portavalori all’ufficio postale di via Napoli a Maddaloni, in provincia di Caserta. Nel corso del colpo, la banda di malviventi protagonista della rapina ha sparato dei colpi in aria portando via la cassa presa in custodia dai vigilantes.

Maddaloni, assalto al portavalori: banditi in fuga con 51mila euro

Secondo quanto raccontato da Edizionecaserta, i rapinatori – quattro o cinque uomini incappucciati – sono arrivati verso le 8 a bordo di una Nissan Qashqai. Hanno puntato le armi contro le guardie giurate che in quel momento stavano scaricando una cassa carica di contanti destinati al’ufficio postale e al postamat. I malviventi hanno esploso anche dei colpi in aria e all’indirizzo dell’auto dell’istituto di vigilanza che prestava servizio di scorta al blindato.

La scena si è consumata in pieno giorno, nel centro di Maddaloni. La banda ha seminato il terrore tra passanti e commercianti. Dopo aver raccolto il bottino da 51mila euro, i ladri sono scappati a bordo dello stesso Suv nero. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e la polizia. In cielo si è alzato anche un elicottero alla ricerca dei banditi. Uno dei vigilantes che erano di scorta è rimasto contuso alla testa, centrato dal calcio di una pistola. La zona è stata isolata e si stanno effettuando dei rilievi oltre all’acquisizione delle immagini della videosorveglianza che potranno risultare utili all’identificazione dei responsabili.