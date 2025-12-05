Operazione della Polizia Metropolitana: sequestrate quattro auto in due settimane. La Polizia Metropolitana di Napoli, sotto il coordinamento della Comandante Lucia Rea, ha portato a termine un’importante operazione di controllo sul territorio che ha condotto al sequestro di quattro veicoli nell’arco di due settimane.

Macchine rubate e ritargate con con targa polacca: sequestri tra Villaricca, Pomigliano e Napoli

A Pomigliano d’Arco è stata sequestrata una Peugeot 2008 con targa polacca, risultata rubata e ritargata. A Villaricca, invece, lungo la Provinciale SP1 (circumvallazione esterna), è stata fermata una Renault Captur con targa polacca, anch’essa rubata e ritargata.

Due interventi anche a Napoli: nel quartiere Pianura è stata sequestrata una Fiat Panda con targa polacca, rubata e successivamente restituita alla legittima proprietaria, mentre nella zona Museo Archeologico Nazionale è stata rintracciata una Jeep Renegade con targa italiana, ricercata per appropriazione indebita. L’operazione ha inoltre portato alla denuncia di un cittadino di Poggiomarino, sorpreso a sostare negli stalli riservati ai disabili in piazza Matteotti utilizzando un contrassegno falso.