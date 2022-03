“Non ci voglio credere”. Con queste parole l’influencer napoletana, Mariagrazia Imperatrice, ha annunciato la morte di suo nonno, marito di nonna Margherita, conosciuto da tutti come “Il Maresciallo”. L’uomo aveva 89 anni ed è stato stroncato da un arresto cardiaco.

Lutto per nonna Margherita e Mariagrazia Imperatrice: “Distrutte dal dolore”

La giovane, fino a qualche settimana fa ricoverata in un ospedale londinese a causa di un problema al cuore, ha comunicato la morte del nonno attraverso un video.

“Non posso prendere l’aereo – dice Mariagrazia – ma vorrei tornare a Napoli. Hanno fatto prendere così tanta collera a mio nonno, mi hanno chiamato e mi hanno detto che è morto”.

A corredo del video una breve didascalia: “La cattiveria umana non si ferma, uccide l’anima. A causa di un maniaco del protagonismo mio nonno è venuto a mancare, per le sue bugie, la sua cattiveria, vergogna”, ha scritto la nipote di Nonna Margherita. L’influencer ha poi chiesto ai fan di non informare la nonna circa la morte del marito e di rispettare il dolore della famiglia.

“Chiedo cortesemente a tutti voi di non informare nonna della situazione. Non chiamatela al telefono, non ditele nulla. Devo essere io a darle la notizia piano piano”, ha scritto la giovane in un post condiviso sulla pagina di Nonna Margherita.