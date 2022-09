E’ morta a 67 anni Palmira Vinci, la mamma di Anna Tantangelo. La donna combatteva da anni contro una malattia ma oggi, 29 settembre 2022, si è spenta del tutto, mettendo fine alle sue sofferenze.

Lutto per Anna Tatangelo, morta la mamma

La cantante non aveva mai nascosto le sue preoccupazioni per le condizioni di salute della mamma. Anche sui social aveva condiviso delle foto in cui sosteneva la lotta della 67enne contro la malattia, condividendo con i suoi follower il calvario che la famiglia Tatangelo stava attraversando. Diverse le foto apparse anche su Instagram che le mostrano insieme.

Purtroppo oggi arriva il drammatico epilogo per la mamma della Tatangelo. Il cuore di Palmira Vinci ha smesso di battere. In queste ore sono già tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per la cantante, chiamata adesso ad affrontare una delle prove più dure della sua vita come la perdita di un genitore. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli, né la data dei funerali che probabilmente si svolgeranno in forma strettamente privata.

