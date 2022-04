Foto sparite sui social e post che lasciano intendere una rottura ormai definitiva. Sarebbe finita, dunque, la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. I due, entrambi cantanti, si sarebbero lasciati dopo circa un anno di relazione.

Ad anticipare la notizia in esclusiva è il settimanale “Chi”. Al momento le cause non sono ancora note. Non è chiaro cosa avrebbe spinto la coppia a prendere strade differenti. Ecco cosa si legge su Chi: “È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo”, scriveva felicissima Anna Tatangelo solo qualche giorno fa su Instagram.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

Dopo aver chiuso definitivamente con Gigi D’Alessio, la nota cantante 35enne si era legata all’artista napoletano, di poco più giovane di lei, e avevano cominciato a frequentarsi.

Una relazione seria per entrambi, soprattutto per la Tatangelo che aveva commentato così a Verissimo: “L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un pò: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”.

Chi è Livio Cori

Livio Cori è un rapper e attore napoletano amatissimo. Il giovane artista ha 31 anni, tre anni meno di Anna Tatangelo. Cori ha all’attivo tre ep e un disco, ma tanti singoli di successo (il primo risale al 2013, quando aveva appena 23 anni). Non solo, Livio ha recitato anche in alcuni episodi di Gomorra.