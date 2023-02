È morto all’età di 17 anni Luigi, originario di Crispano, conosciuto nella sua città soprattutto per il suo sorriso e per la sua battaglia personale.

Lutto nel Napoletano, Luigi muore a 17 anni: il ricordo di don Patriciello

Costretto a vivere su una carrozzina fin da quando era bambino, Luigi ha affrontato con coraggio le difficoltà e gli ostacoli incontrati nella vita. La notizia ha gettato nello sconforto un’intera comunità e, come spesso accade, è rimbalzata sui social.

In tanti hanno voluto ricordare il ragazzo, tra questi c’è anche don Maurizio Patriciello che, ieri sera, gli ha dedicato un post su Facebook: “Stasera ho il cuore a lutto. E con me migliaia di amiche e amici. Luigi è morto. Aveva solo 17 anni. I suoi giorni erano un inno alla vita. Nonostante la sofferenza. Al papà, alla mamma, alla sorellina, un abbraccio grande quanto il sole. Riposa in pace, figlio carissimo. Adesso, finalmente, puoi correre per i giardini del cielo senza la tua cara carrozzina”.