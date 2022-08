Non ce l’ha fatta Gaetano Felice, il bambino di 3 anni ricoverato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Nonostante gli sforzi dei medici del nosocomio napoletano, il piccolo – originario di Marigliano – è deceduto a causa di complicazioni di salute.

Lutto nel Napoletano, Gaetano Felice muore a 3 anni: era ricoverato al Santobono

Il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. I funerali del bambino si terranno oggi, martedì 9 agosto 2022, nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alle ore 10.

“Una preghiera per il piccolo Felice Spera, strappato alla vita troppo, troppo presto. Sono addoloratissimo per questa tragedia e, da padre, non ho parole per il devastante dolore che provano Pasquale e Stefania, il suo papà e la sua mamma”, è il commento del primo cittadino dopo aver appreso la triste notizia. “Mi faccio interprete della tristezza che accomuna ogni abitante di Marigliano e per questo ho proclamato per domani il lutto cittadino. Riposa in pace, piccolo angelo”, ha aggiunto Jossa.

Anche il pediatra Raffaele Mautone, che ha visto crescere il piccolo Gaetano Felice, ha espresso parole di vicinanza alla famiglia: “Mi sento impotente e profondamente addolorato. Abbraccio i genitori Pasquale e Stefania, le sorelle e tutti i familiari che, pur se distrutti dal dolore, hanno combattuto, pregato e sperato fino all’ultimo respiro di Felice, con grande forza d’animo, nel silenzio del loro cuore”.