Non ce l’ha fatta Giuliana Bertone, 55enne, di Sparanise, in provincia di Caserta. La donna è morta nella sua abitazione, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Lutto nel Casertano, Giuliana non ce l’ha fatta: morta a 55 anni

La 55enne era molto conosciuta in città e ben voluta da tutti. Dopo aver appreso della improvvisa scomparsa di Giuliana, è partito il tam tam sui social da parte degli amici e delle persone che la conoscevano.

“Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Bertone-Diglio per la scomparsa della cara Giuliana”, scrive Giancarlo. “Amica mia, anche tu sei volata in cielo. Non è un addio ma è un arrivederci. Mi mancherai tanto”, è il commento di Mora. La data dei funerali non è stata resa ancora nota dai familiari che potrebbero comunicarla nelle prossime ore. La 55enne lascia il marito Vincenzo, al quale aveva dedicato recentemente un lungo post su Facebook.

“In questo ultimo periodo la vita ci ha messo in ginocchio, ma il nostro amore vince sempre su tutto. Tu sei il mio sostegno, la mia forza e il mio amore. Molte volte ti guardo negli occhi e vedo tutto il dolore che la tua bocca non dice. Io me ne accorgo e non dico niente; e ti sorrido per rassicurarti”, aveva scritto Giuliana. A distanza di un mese da quel tenero messaggio la 55enne non ce l’ha fatta, lasciando così un vuoto incolmabile ai suoi cari.