Si terranno oggi, 28 novembre, i funerali di Aniello Marino, il 17enne di Orta di Atella trovato senza vita sui binari della stazione di Frattamaggiore lo scorso venerdì.

Lutto ad Orta di Atella: oggi i funerali di Aniello Marino, il 17enne travolto da treno

Il ragazzo, scomparso nel nulla giovedì pomeriggio e per il quale si erano attivate subito le ricerche, è stato travolto da un treno in transito mentre attraversava i binari.

Le esequie si terranno nella parrocchia di San Massimo Vescovo, ad Orta di Atella, alle 14. Per la giornata di oggi il sindaco Antonino Santillo ha proclamato il lutto cittadino. Lo aveva fatto sapere attraverso un post su Facebook, in cui dava la notizia del tragico ritrovamento.

Nel comune dell’agro aversano, quindi, come disposto in un’apposita ordinanza, verranno esposte le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici per l’intera giornata.

Le ricerche

Del ragazzo si erano perse le tracce giovedì scorso, i familiari si erano rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” e avevano diffuso diversi appelli sui social affinché il giovane venisse rintracciato al più presto.

Poi, a distanza di poche ore, il corpo senza vita di Aniello è stato ritrovato nei pressi della stazione di Frattamaggiore. La conferma dell’identità è arrivata in un secondo momento grazie alle scarpe, rimaste integre nell’impatto contro il convoglio. E non solo: nella tasca dei pantaloni del corpo, gli inquirenti hanno trovato il cellulare del ragazzo, con all’interno una scheda sim intestata alla madre di Marino. A quel punto è stato semplice risalire all’identità dell’adolescente.

Le ipotesi sul decesso

Secondo una prima ricostruzione, che resta ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe attraversato sui binari per fare prima, evitando così il sottopassaggio, ma sarebbe stato investito in pieno da un treno ad alta velocità. Poiché accaduto di sera, il conducente non si sarebbe nemmeno accorto dell’impatto. Sul caso indagano gli uomini della Polizia Ferroviaria.