Dolore a Villaricca per la morte del noto fotografo, Diego Russo. Il giovane è deceduto a causa di una brutta malattia contro cui combatteva da molto tempo.

Lutto a Villaricca, è morto il fotografo Diego Russo

La notizia della prematura scomparsa ha sconvolto l’intera comunità villaricchese e tutti quelli che lo conoscevano. Diego Russo era molto conosciuto in zona non solo per la sua professionalità ma anche per la sua bravura e la sua umiltà. Decine i messaggi comparsi sui social in questi minuti.

I messaggi di cordoglio sui social

“Hai combattuto per 25 Anni, il momento che non avrei mai voluto che accadesse, ma purtroppo le cose belle finiscono, sei stato un Leone, hai dato forza alla tua famiglia e non hai mai mollato nel combattere questa terribile malattia. Hai lasciato un vuoto immenso hai lasciato i tuoi cari, Moglie figli, un padre una madre e un BROTHER, cugini zie parenti e tantissimi amici, sei e rimarrai indelebile nella mia mente eri luce della nostra famiglia , ci hai distrutto BROTHER MIO TI AMO OVUNQUE TU SIA E CHE GLI ANGELI TI ACCOLGONO COME LORO FRATELLO“, scrive Gaetano.

“Nella maggior parte dei matrimoni, i fotografi sono sempre quelle persone che stanno in disparte, stanno sulle loro, non ti danno confidenza, invece è bastato entrare nel vostro studio la prima volta per capire che non era così. Siete stati capaci di entrare nelle nostre case con educazione e rispetto , siete riusciti ad accogliere ogni nostra richiesta , anche quella più difficile . Al momento della proiezione dell’anteprima, nonostante fosse “un video” , la nostra mente subito è volata a quel giorno. Sembrava di rivivere le stesse emozione, stesse ansie , paure , sentimenti, che Diego e tutto il suo staff sono riusciti a far scomparire con la loro grande professionalità e soprattutto con la passione, con l’amore , con l’impegno che mettono a rendere il loro lavoro straordinario. Ciao Diego, continua a fotografare dall’alto e a farci sognare. Grazie per le emozioni che ci hai regalato nel giorno più bello della nostra vita, non ti dimenticheremo”.