Lutto nel casertano per la morte di Nicola Lettieri, collaboratore scolastico di 53 anni stroncato da un malore mentre stava passeggiando in strada.

Originario di San Felice a Cancello, Nicola lavorava da anni a Lamporecchio, in provincia di Pistola, in un istituto della zona. Martedì, mentre faceva jogging intorno alla piscina intercomunale si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Dopo l’allarme lanciato dai passanti, sono arrivati i soccorsi. Ma per Nicola non c’è stato però niente da fare. Il suo cuore ha smesso di battere. Lascia la moglie Elvira, insegnante a Larciano, e i due figli. La notizia è arrivata presto anche a San Felice a Cancello, nel casertano, accolta con stupore e incredulità da amici e parenti.

Su luogo della tragedia – come spiega Il Tirrenno – anche una pattuglia dei carabinieri, per i rilievi del caso. Non è escluso che sulla salma venga eseguita l’autopsia. «Tutte le sere andava a camminare intorno alle sette – racconta un’amica – Quando abbiamo saputo la notizia siamo rimasti malissimo. Nicola era una persona che sapeva farsi benvolere. So che si dice spesso in questi casi, ma lui era davvero così. Sempre con la battuta pronta, mai arrabbiato».