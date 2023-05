Lutto a Qualiano, Raffaele muore a 55 anni

È sconvolta la comunità di Qualiano per la prematura scomparsa di Raffaele Mallardo. Il giovane padre è spirato all’età di 55 anni nella giornata di ieri.

Lutto a Qualiano, giovane padre muore a 55 anni

La notizia dipartita dell’uomo ha fatto immediatamente il giro del web e della piccola cittadina a nord di Napoli. Sono decine i messaggi di cordoglio comparsi sui gruppi Facebook per salutare il 55enne che lascia moglie Antonietta e le due figlie, Maria e Giusy. Le cause del decesso non sono state rese note.

I funerali saranno celebrati nella pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, alle ore 16.30 nella Parrocchia di Maria Santissima Immacolata di Qualiano.