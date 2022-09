Napoli. Lutto nel quartiere di Secondigliano: è morta Maria Giustiniani, affetta da una malattia contro la quale combatteva da tempo e che l’ha portata via dai suoi cari.

Lutto a Napoli, morta Maria Giustiniani: “Sei stata una guerriera”

A darne notizia della prematura scomparsa è stata la pagina Facebook Secondillyanum – Periferiamonews. “E’ venuta a mancare Maria Giustiniani. La vogliamo ricordare per la sua forza, la sua ironia e la sua elegante riservatezza. Riposi in pace, guerriera”, si legge in un post.

La giovane era ben voluta dal quartiere. In tanti la ricordano come una donna solare, gentile e sempre disponibile con gli altri. Dopo aver appreso la triste notizia, subito è partito il tam tam da parte di amici e parenti della donna. Tra i tantissimi messaggi, c’è anche quello della sorella Rita. “Mi hai spezzato il cuore, senza di te non sarò più la stessa, ma vivrai sempre dentro di me perché anche se divise da un brutto destino – si legge nel lungo post pubblicato su Facebook -. Siamo legate da un amore indistruttibile, sorellina cara. Sei stata una guerriera ed anche se hai perso la tua battaglia contro il male che ti ha distrutta, per me sei una vincitrice. Hai avuto coraggio da vendere, sei sempre la mia vita”.