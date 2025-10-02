Nella notte appena trascorsa, la comunità di Lioni (Avellino) è stata travolta da una tragedia. Concita Perna, 41 anni, è morta durante il parto presso la clinica Malzoni di Avellino. Nonostante il grave episodio, il bambino è venuto alla luce vivo e in buone condizioni di salute.

Lutto a Lioni: Concita muore a 41 anni durante il parto. Un anno fa era morta la sorella

Al momento, le cause del decesso non sono state ancora accertate, ma tra le ipotesi allo studio dei medici vi sarebbe una consistente emorragia. La vicenda ha profondamente scosso Lioni, già provata da un lutto simile poco più di un anno fa: Teresa, sorella di Concita, era infatti deceduta all’ospedale Niguarda di Milano a seguito di un trapianto di cuore fallito.