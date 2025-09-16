Un drammatico incidente stradale in Tanzania è costato la vita a suor Maria Nerina De Simone, missionaria originaria di Castellammare di Stabia. Con lei hanno perso la vita altre tre consorelle della Congregazione delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù e l’autista del camion su cui viaggiavano.

Lutto a Castellammare, Suor Maria Nerina De Simone muore in un incidente in Tanzania

Suor Maria Nerina, che ricopriva il ruolo di consigliera e segretaria generale dell’ordine religioso, era molto legata alla sua città natale. La comunità stabiese è sconvolta dalla notizia, accolta con grande dolore anche dal sindaco Luigi Vicinanza, che ha ricordato la dedizione spirituale e umana della religiosa: «Con immensa tristezza ho appreso della scomparsa di suor Maria Nerina De Simone, vittima insieme ad altre sorelle di un tragico incidente in Tanzania. La nostra concittadina ha speso la vita per la fede e per il prossimo. A nome dell’intera città, esprimo vicinanza alla Congregazione, all’istituto scolastico di via Cicerone e a quanti l’hanno conosciuta e amata».

La dinamica dell’incidente

Le religiose stavano rientrando in Italia al termine della missione a Mwanza, quando il mezzo su cui viaggiavano si è scontrato con un veicolo pesante. A perdere la vita, oltre a suor Maria Nerina, anche suor Lilian Gladson Kapongo, suor Damaris Matheka – consigliera provinciale della Provincia East Africa –, suor Stellamaris Muthini e l’autista del camion. Una quinta religiosa, suor Paulina Crisante Mipata, è sopravvissuta ma versa in condizioni critiche ed è attualmente ricoverata in ospedale.

Dolore e preghiere

La notizia ha colpito profondamente non solo la comunità stabiese ma anche tutta la famiglia delle Carmelitane Missionarie. La vicaria generale dell’Istituto, suor Zelia da Conceiçao Dias, ha invitato i fedeli a unirsi in preghiera in questo momento di grande sofferenza.