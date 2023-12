È morta in maniera improvvisa Nicoletta Caminiti, commerciante casertana spirata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna aveva 49 anni appena ed era nota per essere la titolare di un negozio di oggettistica nel centro della città casertana.

Lutto a Caserta, storica commerciante muore dopo un malore

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, Nicoletta si era sentita male nei giorni scorsi. Le sue condizioni, nonostante il ricovero in ospedale, sono decisamente peggiorate fino al decesso sopraggiunto ieri. La notizia ha colto di sorpresa amici e parenti. La 49enne era la nuora dell’ex primo cittadino Nicodemo Petterutti. La donna lascia due figli e un vuoto enorme in quanti l’hanno conosciuta. I suoi funerali si terranno venerdì 29 dicembre alle ore 15.

La notizia si è rapidamente diffusa sui social. Sono tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social. Commovente il post di Anna: “Quando muore un’amica d’infanzia ti ritornano in mente solo i momenti più gioiosi trascorsi insieme. E un pezzo d’infanzia se ne va via con lei. Quel dolore improvviso, come un pugno, ti riporta immediatamente all’ora, al qui. E ti sovviene il tempo, tutto il tempo che è inesorabilmente passato, che non puoi recuperare più”.