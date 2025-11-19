Nella tarda serata di ieri, martedì 18 novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Lusciano hanno tratto in arresto, in quel centro, un 37enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato nel corso di un servizio di controllo e monitoraggio del territorio predisposto dal Gruppo Carabinieri di Aversa per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nei comuni dell’area aversana.

Blitz contro spaccio di droga nell’Agro Aversano: arrestato 37enne a Lusciano

I militari dell’Arma, in seguito a una perquisizione personale, successivamente estesa anche al domicilio del 37enne, hanno rinvenuto nella sua disponibilità diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui otto involucri termosaldati contenenti crack e ulteriori due involucri contenenti cocaina e hashish. Tutto il materiale è stato repertato e posto sotto sequestro.

Nel corso dei controlli anche un secondo giovane dell’agro aversano è stato segnalato alla competente autorità amministrativa dopo essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di crack, che avrebbe poco prima acquistato dall’arrestato. Al termine delle attività di rito, il 37enne arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio, dove rimarrà ristretto a disposizione dell’autorità giudiziaria, subito informata dai Carabinieri della Stazione di Lusciano.