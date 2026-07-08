Afragola, oggi l’ultimo saluto a Francesca Tucci: prosegue inchiesta sulla morte della 23enne

Si svolgeranno questa mattina, alle 10.30, nella Basilica di Sant’Antonio di Afragola, i funerali di Francesca Tucci, la studentessa di Giurisprudenza di 23 anni deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramoenia. La salma della giovane è stata riconsegnata ai familiari dopo l’esecuzione dell’autopsia presso il Secondo Policlinico di Napoli, disposta dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta aperta per fare luce sulle cause del decesso.

Tre medici indagati nell’inchiesta

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Mario Canale, ipotizza il reato di omicidio colposo e vede iscritti nel registro degli indagati tre medici. L’accertamento tecnico irripetibile è stato effettuato alla presenza dei consulenti nominati dalle parti. La relazione conclusiva degli esperti dovrà essere depositata entro 70 giorni e sarà determinante per chiarire eventuali responsabilità.

Il flash mob davanti al Cardarelli

Nel frattempo, nel pomeriggio di ieri, parenti, amici e conoscenti della 23enne si sono riuniti davanti all’ingresso dell’ospedale Cardarelli per ricordare Francesca con un flash mob. L’iniziativa è stata organizzata per chiedere che venga fatta piena luce sulla vicenda e per ottenere “verità e giustizia”. Alla manifestazione hanno preso parte anche il fratello e il fidanzato della giovane, in un momento di forte commozione condiviso con quanti hanno voluto renderle omaggio.

Oggi l’addio nella basilica di Sant’Antonio

Questa mattina la comunità di Afragola si stringerà attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a Francesca Tucci. Mentre il dolore accompagna i suoi cari, l’attenzione resta ora rivolta agli sviluppi dell’inchiesta della Procura, che dovrà accertare le cause della morte della giovane e verificare l’eventuale presenza di responsabilità mediche.