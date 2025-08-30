Momenti di paura ieri sera a Lusciano, dove due ragazzine di 13 anni sono state travolte da un’auto mentre percorrevano via Marconi in sella alle loro biciclette. L’impatto è stato violentissimo: entrambe hanno riportato gravi lesioni, e una delle due si trova ricoverata in prognosi riservata.

Lusciano, 13enni in bici travolte da un’auto: una è in prognosi riservata

Alla guida dell’auto un giovane di 19 anni, che viaggiava nello stesso senso di marcia delle minori. Non è escluso che il veicolo procedesse a velocità sostenuta: la dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Aversa, intervenuti immediatamente sul posto per i rilievi. Sul posto anche le ambulanza del 118.

Tutti e tre i feriti – le due ragazzine e il conducente – sono stati trasportati inizialmente all’ospedale Moscati di Aversa. Successivamente, considerata la gravità del quadro clinico, le due minorenni sono state trasferite al Santobono di Napoli.