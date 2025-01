Lunedì Cavese-Giugliano in diretta esclusiva su Tele Club Italia

Sport. Un classico del calcio regionale, un derby da sempre spettacolo per lo sport e per le tifoserie: Tele Club Italia è lieta di annunciare la trasmissione in esclusiva e in chiaro della partita di Lega Pro Cavese-Giugliano, per tutti gli appassionati di calcio in Campania sarà un evento imperdibile.

Lunedi Cavese-Giugliano in diretta esclusiva su Tele Club Italia

Il match, valido per il campionato di Serie C, sarà trasmesso gratuitamente sul nostro canale 77 del digitale terrestre, rendendo accessibile a tutti il grande calcio locale.

La diretta avrà inizio lunedi, 13 gennaio, alle 19.45 con collegamenti live dal campo, interviste esclusive e un approfondimento pre-partita per vivere insieme l’attesa del grande derby campano. Alle 20,30 ci sarà il fischio d’inizio, e potrete seguire ogni istante del match con una cronaca appassionata e competente, curata dal nostro team di esperti e giornalisti sportivi.

Al termine dell’incontro, alle 22,00, spazio al post-partita con interviste a caldo ai protagonisti, analisi tecniche e commenti per rivivere insieme le emozioni della gara. Non perdete l’appuntamento: domenica alle ore 17, sintonizzatevi su Tele Club Italia, canale 77, per seguire Cavese-Giugliano.

Seguiteci sui nostri canali social e sul sito di Tele Club Italia.