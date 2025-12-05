Aversa si prepara a illuminare le festività natalizie. Il Comune ha ufficializzato l’aggiudicazione del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi per il periodo 2025/2026, mediante una determina dirigenziale, chiudendo la gara indetta nei giorni scorsi. A vincere è stata la Criscuolo Srl, azienda con sede a Parete, che si occuperà di dare alla città l’atmosfera natalizia più attesa dell’anno.

Luminarie ad Aversa, luci in arrivo nelle vie e piazze del centro: ecco quali

L’amministrazione ha stanziato 50 mila euro per l’allestimento, cifra destinata a coprire tutto il ciclo operativo, dall’installazione allo smontaggio. Secondo il cronoprogramma comunale, il montaggio e la prima accensione delle luminarie dovrebbero avvenire tra lunedì 8 e mercoledì 10 dicembre, dando così il via ufficiale al periodo natalizio aversano.

Le luci interesseranno alcune delle strade e piazze più frequentate della città: Via Raffaello, Piazza Papa Giovanni e Via Filippo Saporito (interno UNRACASAS), piazza Vittorio Emanuele, piazza Don Diana e piazza Principe Amedeo, piazza Municipio, Via Roma, Via Seggio e Via San Felice.