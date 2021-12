Luca Marinelli è uno degli attori più apprezzati nel panorama del cinema italiano. Protagonista di produzioni cinematografiche e televisive di grande successo di pubblico e critica, è l’interprete di Diabolik nell’omonimo film, incentrato sulla figura di uno dei ladri più famosi dei fumetti. Ha 37 anni ed è fidanzato con la collega Alissa Jung dal 2012.

Luca Marinelli: chi è, età, biografia

Luca Marinelli è nato a Roma il 22 ottobre del 1984, sotto il segno della Bilancia. Ha 37 anni ed è uno dei volti più amati nella generazione contemporanea dal punto di vista cinematografico e televisivo. E’ alto 180 cm.

Figlio del doppiatore Eugenio Marinelli, ha iniziato a rapportarsi fin da subito al mondo del cinema e della televisione, grazie al corso di sceneggiatura e recitazione seguito nel 2003, a cui ha fatto seguito il diploma al liceo classico Cornelio Tacito succursale di Roma. Successivamente, nel 2006, entra a far parte dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, per poi ottenere il diploma accademico tre anni dopo.

Luca Marinelli: film, Diabolik, premi

Nel 2010, ha interpretato il personaggio di Mattia all’interno del film La solitudine dei numeri primi, il primo ruolo di maggiore rilievo. Nel 2013, è stato candidato ai David di Donatello, al Nastro d’argento e al Globo d’oro come miglior attore protagonista per il film Tutti i santi giorni. Ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi di grande livello. Tra questi, va menzionato il David di Donatello per essere stato il miglior attore protagonista in Lo chiamavano Jeeg Robot e la coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Martin Eden.

L’ultimo film in uscita nelle sale nel dicembre del 2021 è “Diabolik” in cui interpreta uno dei ladri più famosi e celebrati di sempre, insieme a Miriam Leone, che veste il ruolo di Eva Kant.

Partecipa anche a numerose fiction, tra cui quella sulla figura di Fabrizio De André, andata in onda su Rai 1.

Ecco le produzioni cinematografiche a cui Luca Marinelli ha preso parte:

La solitudine dei numeri primi, regia di Saverio Costanzo (2010)

L’ultimo terrestre, regia di Gian Alfonso Pacinotti (2011)

Waves, regia di Corrado Sassi (2011)

Nina, regia di Elisa Fuksas (2011)

Tutti i santi giorni, regia di Paolo Virzì (2012)

La grande bellezza, regia di Paolo Sorrentino (2013)

Il mondo fino in fondo, regia di Alessandro Lunardelli (2013)

Non essere cattivo, regia di Claudio Caligari (2015)

Lo chiamavano Jeeg Robot, regia di Gabriele Mainetti (2015)

Slam – Tutto per una ragazza, regia di Andrea Molaioli (2016)

Il padre d’Italia, regia di Fabio Mollo (2017)

Lasciati andare, regia di Francesco Amato (2017)

Una questione privata, regia di Paolo e Vittorio Taviani (2017)

Fabrizio De André – Principe libero, regia di Luca Facchini (2018)

Ricordi?, regia di Valerio Mieli (2018)

Martin Eden, regia di Pietro Marcello (2019)

The Old Guard, regia di Gina Prince-Bythewood (2020)

Diabolik, regia dei Manetti Bros (2021)

Luca Marinelli: fidanzata, figli

È fidanzato da molti anni. Dal 2012, è in coppia con la collega Alissa Jung. I due si sono conosciuti sul set della miniserie “Maria di Nazaret”, in cui interpretavano rispettivamente Giuseppe e Maria, e vivono a Berlino. Non hanno figli.

Luca Marinelli: Instagram

L’attore non è molto attivo sui social: non ha infatti un profilo Instagram.