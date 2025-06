Giugliano, al parco commerciale Grande Sud arriva l’Escape Room dedicata a Diabolik

Giugliano. Dal 10 al 29 giugno “Grande Sud” ospita una straordinaria escape room a tema Diabolik, per un’esperienza senza precedenti che coinvolge grandi e piccoli in un’avventura da vivere tutta d’un fiato. Il brivido del mistero arriva al Parco Commerciale Grande Sud con un evento unico dedicato a tutti gli amanti dell’ingegno e dell’ “inafferrabile Criminale!”. L’escape room sarà aperta tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00. Sabato, domenica e festivi dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, in Via Santa Maria a Cubito.

COMUNICATO STAMPA