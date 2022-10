Oggi comincia il pellegrinaggio a Lourdes dell’associazione AMAMI, associazione mariana ammalati d’Italia. Fino al 18 ottobre saranno a Lourdes circa 500 persone, trasportate da due aerei e due bus a pregare alla grotta delle apparizioni.

Pellegrinaggio a Lourdes

Dame, barellieri e medici assisteranno circa sessanta ammalati e i Pellegrini coadiuvati da alcuni sacerdoti. Da Giugliano partiranno circa 100 volontari, il gruppo più numeroso. “Nonostante le difficoltà siamo riusciti a organizzare ben due aerei e due pullman che partiranno per Lourdes con ammalati, pellegrini e il personale di tutta la Campania – dice Raffaele Russo, storico membro dell’associazione -. La presenza più consistente è quella della nostra città e questo ci rende orgogliosi e fieri a dimostrazione che in questa terra c’è tanta solidarietà e altrettanto bisogno di ricevere cure, supporto, preghiera e amore. Proprio quello che proviamo a dare con i nostri viaggi ogni anno a Lourdes”. Con il gruppo saranno in partenza anche tre sacerdoti di Giugliano: don Massimo della parrocchia di Sant’Anna, don Gerardo della San Massimiliano Kolbe e don Luigi della parrocchia di San Giovanni.

Da oltre 50 anni l’associazione aiuta gli ammalati, pagando le spese e accompagnandoli in un meraviglioso viaggio di Amore e speranza a Lourdes.