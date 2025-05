Reparto per reparto, tra gli ammalati e operatori sanitari dell’ospedale San Giuliano di Giugliano a donare conforto. Il simulacro della Madonna della Pace in pellegrinaggio nel nosocomio cittadino. Preghiere e l’affidamento alla madonna per la guarigione. Un momento di forza per tutti gli operatori sanitari. Mani che si stringono nella speranza che passi la sofferenza. Poi nel reparto di ginecologia, tra i neonati appena venuti al mondo, una benedizione speciale sotto il mando di Maria.