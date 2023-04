La storia di Patrizio è non di certo passata inosservata. Dopo che la Polizia Municipale di Afragola ha sospeso l’attività del giovane, diventato famoso sui social per i suoi hot dog preparati in strada, Salvatore Lioniello, noto pizzaiolo della provincia di Caserta, si è offerto di investire per il giovane afragolese.

L’offerta di Lioniello al tiktoker Patrizio: “Trova un locale, sarò io il tuo investitore”

Entrambi sono diventati volti noti grazie ai social, ed entrambi hanno una storia molto simile: “Ci sono passato anche io prima di te”, racconta il pizzaiolo. “Ti voglio fortificare perchè anche io 5 anni fa mi sono trovato in una situazione molto simile, senza una pizzeria e con tanti debiti. Poi con tanta determinazione sono riuscito a portare il mio locale, in 5 anni, ai massimi livelli.

Tu sei un grande personaggio, sai quanto vali, sei la Napoli pulita e soprattutto riesci a spostare dove e quando vuoi i tuoi utenti. Con questo ti voglio dire che voglio essere il tuo investitore, trova un locale, io apro il locale e ti dò le chiavi e tu potrai tranquillamente realizzare il tuo sogno. Mi devi solo restituire i soldi che io investirò pian piano mentre tu lavori. Ti aspetto in pizzeria da me e ne parliamo.”

Il video