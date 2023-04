Ancora problemi per il famoso tiktoker Patrizio Chianese. Ieri pomeriggio la Polizia Municipale di Afragola ha sospeso l’attività del giovane, diventato famoso sui social per i suoi hot dog preparati in strada.

Afragola, stop alla vendita di hot dog del tiktoker Patrizio: interviene la Municipale

I caschi bianchi sono intervenuti in via Galliano dopo alcune segnalazioni. Il tiktoker ha pubblicato un video in cui spiega che la Polizia locale sarebbe intervenuta per una serie di richiami per la confusione che si verrebbe a creare intorno al suo chiosco ambulante.

Chianese è diventato famoso su TikTok grazie al suo slogan “ti fidi di me?” e ai numerosi video che lo vedono impegnato nella preparazione degli hot dog per i suoi clienti. Per il suo chiosco sono passati decine di tiktoker con milioni di follower provenienti da ogni parte d’Italia, proprio per assaggiare i suoi deliziosi panini americani.

Controlli a febbraio

Non molto tempo fa, il suo carretto era stato oggetto di controlli da parte dei vigili urbani e successivamente la sua attività era stata sospesa. Qualche giorno dopo, il ragazzo aveva pubblicato un video sul social cinese in cui mostrava ii documenti e gli attestati che certificavano il fatto che la sua attività fosse in regola, smentendo anche le voci che erano circolate in rete su presunti casi di salmonella a lui attribuiti.

“Tutte queste cose che avete inventato non esistono. Non si sono mai presi nulla. Sono tornato con la cassa, i documenti, l’attestato, l’HACCP, la licenza sanitaria e la licenza ambulante – aveva detto il giovane -. Non giudicate le persone, non sapete come hanno fatto a salire nella vita. Io questi documenti li stavo facendo, mi dovevano arrivare”.