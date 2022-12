Rissa tra migranti finisce nel sangue a Napoli. Un uomo, di origine marrochina ma di cui non sono state rese note età e generalità, e’ stato colpito da diverse coltellate al petto da un suo connazionale ed e’ morto. La rissa, avvenuta per motivi ancora in corso di accertamento, e’ avvenuta in piazza Duca degli Abruzzi, nel cuore della città.

L’omicidio si e’ tra le 15,30 e le 16:00 nei pressi dell’edificio che ospitava un tempo il mercato ittico partenopeo. Il migrante che ha accoltellato e ucciso il connazionale e’ ora ricercato dalla polizia. Sull’accaduto sono infatti in corso indagini da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura.