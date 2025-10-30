Da venerdì 31 ottobre torneranno a circolare i treni nel tratto di linea tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, sulla linea storica Napoli – Salerno, interrotta dallo scorso 9 settembre a causa del rischio di crollo di alcuni edifici privati adiacenti la linea ferroviaria.

Linea Napoli-Salerno: dal 31 ottobre tornano a circolare i treni tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna

A seguito delle denunce di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ordinanze da parte del Comune di Torre Annunziata, che imponevano ai proprietari di mettere in sicurezza gli immobili, sono state completate le operazioni di ripristino degli edifici. Ricevuta la documentazione di cessato pericolo, RFI effettuerà i consueti controlli sulla linea ferroviaria, al termine dei quali sarà possibile ripristinare l’offerta ordinaria di trasporto regionale.