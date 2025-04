Il plauso del presidente delle Lega Pro Matteo Marani per l’iniziativa del Giugliano calcio. Sport e formazione al centro dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Palumbo. Un evento col partner Steda, rappresentanti del club gialloblu guidato dalla famiglia Mazzamauro e tre campioni dello sport: Antonio Vicino, Biagio D’Angelo, Emanuele Marigliano. Un messaggio per i giovani, a non tralasciare lo studio parallelamente alla pratica sportiva.