L’ictus e come scoprirlo, in ospedale si usa in primis la Tac. Come saper riconoscere i sintomi e chiamare subito il servizio di emergenza 118.

Quando un paziente arriva in ospedale con presunto ictus, il primo esame che viene effettuato è la Tac. Questo è un esame fondamentale per comprendere il gradi di pericolosità, ma anche per comprendere il grado di recupero. Fondamentale è saper riconoscere i sintomi ed allertare subito il servizio di emergenza.