Sparatoria a Licola, in fascia costiera, nel territorio di Giugliano in Campania. Così come riporta Cronaca Flegrea, due giovani di 26 anni e 17 anni sono stati raggiunti da colpi di pistola mentre si trovavano in strada.

Licola, sparatoria in strada: due feriti

I due avrebbero raccontato di essere stati vittime di due diversi tentativi di rapina ma la versione non convince le forze dell’ordine. Il 26enne, infatti, è un noto pusher della zona del litorale flegreo e gli investigatori sospettano che la sparatoria sia avvenuta nell’ambito di un agguato di stampo criminale.

Entrambi non sono in pericolo di vita. Il più anziano dei due è stato ferito al fianco e alla natica mentre il secondo è stato raggiunto di striscio da alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni diversi i avrebbero esploso colpi di pistola in strada per poi darsi alla fuga. Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato di Pozzuoli. Sullo sfondo ci sarebbero degli scontri per lo spaccio di droga nel quartiere.