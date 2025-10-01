Licola, rissa in strada per motivi di viabilità finisce in incidente con speronamento

Una violenta rissa è scoppiata questa mattina poco dopo le 8 nei pressi dell’uscita di Licola della SS 7 Quater Domiziana, prima della Tangenziale di Napoli. Circa cinque persone – tra cui una donna – sono venute alle mani dopo una lite per motivi di viabilità. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli di decine di automobilisti presenti sul posto. L’uscita della superstrada è rimasta bloccata per diversi minuti.

Secondo quanto apprende Teleclubitalia.it, dopo la zuffa, uno degli aggressori avrebbe inseguito la vittima lungo via San Nullo a bordo della sua auto. L’inseguimento si sarebbe concluso con uno speronamento e un incidente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e del Commissariato di Giugliano Villaricca per gli accertamenti del caso. Ci sarebbero feriti.